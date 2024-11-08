Осинькин оценил положение дел в «Крыльях Советов»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о выступлении своей команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Не можем сказать, что команда в плохой форме или в яме. Будем надеяться, что сможем добиться положительного результата в ближайшем матче», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В последнем поединке Российской премьер-лиги «Крылья Советов» потерпели поражение от тольяттинского «Акрона» со счетом 0:2. После 14 туров чемпионата страны самарская команда с 12 баллами располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Ближайшую игру «Крылья» проведут на своем поле против столичного ЦСКА.