Владелец «Акрона»: «Карпин - принципиальный тренер, не пригласит Дзюбу в сборную»

Павел Морозов, являющийся владельцем тольяттинского «Акрона» поделился мнением о возможном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в национальную сборную России.

«Если у него будет шанс сыграть за сборную, думаю, это будет минимальное количество игр. Но Карпин - принципиальный тренер, не пригласит Дзюбу, сто процентов», - передает слова руководителя Odds.ru.

Ранее Дзюба заявил о желании вернуться в национальную команду, чтобы побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Артём поучаствовал в шести встречах «Акрона». Нападающий записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.