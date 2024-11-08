Пиняев назвал важное условие трансфера в Европу

Атакующий полузащитник Сергей Пиняев, правами на которого владеет московский «Локомотив», высказался о возможном продолжении карьеры за пределами России. Он назвал важное условие для осуществления перехода.

«Если заработок в Европе будет сопоставим моему уровню игры и позволит спокойно жить, продолжая содержать семью, понижение в зарплате не будет проблемой», - приводятся слова футболиста на страницах Sport24.

В нынешнем сезоне Сергей поучаствовал в 19 поединках «железнодорожников». Полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач. Срок действующего контракта между футболистом и «Локомотивом» истекает в июне 2028 года.