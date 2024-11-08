Ковтун: «Дзюба может заинтересовать Карпина»

Экс-защитник сборной России и столичного «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о потенциальном возвращении в национальную команду нападающего Артёма Дзюбы.

«Если у игрока есть желание, то может быть заинтересует главного тренера сборной. Тут вопрос отношений и заинтересованности Карпина», - приводятся слова Ковтуна на страницах «Спорт день за днём».

Ранее 36-летний Дзюба заявил, что хотел бы вернуться в национальную команду, чтобы превзойти бомбардирский рекорд Александра Кержакова.

В ноябре сборная России проведет две товарищеские встречи. Подопечным Валерия Карпина будут противостоять национальные команды Брунея и Сирии.