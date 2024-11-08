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Божович прокомментировал кричалку «Зенит» - позор российского футбола»

08 Ноября 2024 • 10:11 Комментировать

Известный футбольный тренер Миодраг Божович отреагировал на кричалку «Зенит» - позор российского футбола». Болельщики многих команд РПЛ скандируют эту фразу во время матчей против «сине-бело-голубых».

«Почему они позор российского футбола? «Зенит» может кто-то ненавидеть, но все, что они делают последние десять лет, очень хорошо», - передает слова специалиста Sport24.

«Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом России. В текущем розыгрыше Премьер-лиги петербургская команда с 33 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Миодраг Божович
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