Божович прокомментировал кричалку «Зенит» - позор российского футбола»

Известный футбольный тренер Миодраг Божович отреагировал на кричалку «Зенит» - позор российского футбола». Болельщики многих команд РПЛ скандируют эту фразу во время матчей против «сине-бело-голубых».

«Почему они позор российского футбола? «Зенит» может кто-то ненавидеть, но все, что они делают последние десять лет, очень хорошо», - передает слова специалиста Sport24.

«Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом России. В текущем розыгрыше Премьер-лиги петербургская команда с 33 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка.