Экс-игрок «Спартака»: «В следующий раз Литвинов будет бить первым»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о решении КДК в отношении защитника «красно-белых» Руслана Литвинова. Игрок отстранили на две встречи за драку с представителем ЦСКА Виллианом Рошей в недавнем дерби.

«Если это трактовали как удар, значит так и есть. Нормальное решение. Одной игрой больше, одной меньше... В следующий раз Литвинов будет бить первым», - передает слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что дерби завершилось победой «красно-белых» со счетом 2:0.

После 14 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 25 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА с 24 очками находится на шестой позиции.