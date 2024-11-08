Пономарёв - о Дзюбе: «Не надо заниматься благотворительностью, это безобразие»

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал невызов 36-летнего центрфорварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в национальную сборную России.
«Карпин правильно поступил, что не вызвал Дзюбу в сборную России. Но не надо заниматься благотворительностью. Это безобразие. Я поддерживаю решение Валерия Георгиевича», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».
Напомним, что в текущем месяце сборная России проведет две товарищеские встречи. Противостоять подопечным Валерия Карпина будут национальные команды Брунея и Сирии.
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