Жирков дал совет полузащитнику «Локомотива» Батракову

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков поделился мыслями о талантливом хавбеке московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Батраков - отличный игрок. Его ждёт большое будущее не только в сборной, но и в каком-нибудь зарубежном чемпионате. Надо уезжать. Чем моложе уедет в Европу, тем лучше», - приводит слова Жиркова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 18 поединках московской команды. Алексей записал на свой счет девять забитых мячей и восемь голевых передач.

После 14 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.