Генич отреагировал на решение КДК по Роше и Литвинову

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал вердикт КДК по драке между Виллианом Рошей и Русланом Литвиновым в недавнем дерби ЦСКА и «Спартака».

«2 матча для Литвинова - много. 3 матча для Роши - мало. За удар точно минимум 4 надо было давать. Ещё и по совокупности с записью в протоколе про резервного арбитра», - гласит сообщение Константина в социальных сетях.

Напомним, что Литвинов и Роша были удалены с поля за стычку во втором тайме. Столичное дерби прошло на «ВЭБ Арене» и завершилось победой «Спартака» со счетом 2:0.

После 14 туров «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» находятся на шестой строчке.