Канчельскис рассказал, что думает о Пиняеве

Экс-игрок сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис высказался насчет карьеры полузащитника столичного «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Это одарённый футболист, но пока стабильно высокий уровень игры он не показывает. Надо ли сейчас уезжать в Европу? Да. Если позовёт нормальный клуб», - передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сергей поучаствовал в 19 поединках «железнодорожников». 20-летний футболист записал на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач. Срок трудового соглашения между Пиняевым и «Локо» рассчитан до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в восемь миллионов евро.