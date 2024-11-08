Бушманов объяснил, почему Дзюбы не будет в сборной России

Экс-футболист Евгений Бушманов высказался о желании нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.
«Думаю, при Карпине мы Дзюбу в сборной не увидим, это очевидно. Конфликт всё-таки между ними есть. Не стоит его ждать в сборной в ближайшее время», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что в ноябре у национальной команды России запланированы две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина встретятся со сборными Брунея и Сирии. В последней товарищеской игре россиянам противостоял Вьетнам. Команда Карпина одержала уверенную победу со счетом 3:0.
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