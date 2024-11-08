Игнатьев - о Дзюбе: «Можно меня в сборную вызвать в 83 года, чтобы рекорд установить»

Российский футбольный тренер Борис Игнатьев поделился мыслями насчет возможного возвращения 36-летнего центрфорварда Артёма Дзюбы в национальную команду России.
«Откуда вы берете, что Дзюба может быть вызван в сборную? Когда увижу в списке, тогда поверю. Тогда и меня можно вызвать в 83 года, чтобы рекорд установить», - передает слова специалиста Legalbet.
Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
В ноябре подопечные Валерия Карпина проведут две товарищеские встречи. Российской сборной будут противостоять Бруней и Сирия.
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