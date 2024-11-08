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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин высказался о выступлении «Ростова»

08 Ноября 2024 • 08:29 Комментировать

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о выступлении команды Валерия Карпина в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Нововведения в игру нужны, а иначе вот, что мы видим. От тренера много зависит, если он способен что-то менять, то он сможет держать команду на плаву», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

По итогам 14 туров чемпионата России «Ростов» набрал 14 баллов и занимает десятую позицию в турнирной таблице. В ближайшем поединке Премьер-лиги команда Карпина на домашнем стадионе примет подмосковные «Химки». Встреча состоится 9 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Балахнин
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