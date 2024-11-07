​Экс-арбитр ФИФА прокомментировал дисквалификацию Роши

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза вынес своё решение в связи с главным инцидентом четырнадцатого тура РПЛ, имевшем место в матче между «Спартаком» и ЦСКА.

Как известно, в нём сошлись Виллиан Роше и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Оба получили дисквалификации, Роша на три матча, Литвинов - на два. Своё мнение об этом выразил Игорь Егоров, бывший судья ФИФА:

- Я не силен в том, что прописано в регламенте Российского футбольного союза. Там есть контрольно-дисциплинарная комиссия, я не знаю, что там прописано за то или иное нарушение, но если люди принимают такое решение, значит, есть для этого все основания, - цитирует слова Егорова «ВсеПроСпорт».