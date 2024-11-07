​Губерниев поддерживает возможное приглашение Дзюбы в сборную

Российская футбольная общественность продолжает обсуждать возможное возвращение Артема Дзюбы в сборную России. Ранее 36-летний форвард дал понять, что с удовольствием вернется в неё, если последует вызов. Известный телеведущий Дмитрий Губерниев обратился к наставнику российской сборной Валерию Карпину, попросив того призвать Дзюбу. Он считает, что это повысит интерес к матчам сборной, вынужденной сейчас довольствоваться исключительно товарищескими встречами с не самыми сильными соперниками.

- Сейчас любой блестящий инфоповод, связанный со сборной, - это благо. Приглашение Дзюбы придаст больше интереса к этим матчам. Решение в любом случае за тренерским штабом, но на месте Валерия Карпина я бы вообще не думал — вызывать или нет, - цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт».