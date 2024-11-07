Ветеран «Спартака»: «ПСЖ» испортил Сафонова как классного вратаря»

Экс-игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили критически высказался о решении голкипера сборной России Матвея Сафонова продолжить карьеру во французском «ПСЖ».

«Парижский клуб пригласил Матвея, посадил в запас и испортил как классного вратаря. Не понимаю, зачем Сафонов пошел в «ПСЖ», где есть голкипер сборной Италии», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что Сафонов пополнил ряды парижского гранда минувшим летом. За вратаря «ПСЖ» заплатил «Краснодару» 20 миллионов евро. Матвей поучаствовал в четырех поединках французского клуба и пропустил два мяча. Его конкурентом за место в составе является итальянец Джанлуиджи Доннарумма.