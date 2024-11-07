Тошич пожелал себе удачи в тренерской карьере

Бывший вингер московского ЦСКА Зоран Тошич порассуждал о своей будущей тренерской карьере и пожелал себе удачи в новой футбольной роли.

«Уже подал документы. До конца года начну учебу в Сербии, обещают в конце ноября‑начале декабря. Люблю ритм, когда просыпаешься и думаешь о футболе, готовишься к тренировкам, всё посвящено футболу. Этого мне сейчас не хватает. Надеюсь, я буду успешным тренером, как и успешным футболистом», - делится словами Тошича «Чемпионат».

Ранее Тошич рассказал, что уход из ЦСКА был самой большой его ошибкой в карьере игрока. За армейский клуб сербский легионер выступал с 2010 по 2017 годы.