Караваев рассказал о своих физических кондициях

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос о том, как себя чувствует в плане физического состояния.

«Все нормально. В то же время у нас большая обойма игроков, поэтому сейчас кто‑то больше играет, кто‑то меньше. Никаких проблем», — приводит слова Караваева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

После 14 туров «Зенит» идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. Отставание «сине-бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет три балла.