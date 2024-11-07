Канчельскис назвал чемпиона России на следующие пять лет

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с журналистами высказался о шансах петербургского «Зенита» на чемпионский титул в нынешнем сезоне чемпионата России.

«В ближайшие пять лет чемпионом будет «Зенит». Забудьте о победах других команд. «Зенит» обойдёт «Спартак» и станет самой титулованной командой России», - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Напомним, что «сине-бело-голубые» шесть сезонов подряд становились чемпионами. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.