Таранов назвал главную проблему ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о неудачных результатах «армейцев» в последних встречах.

Под руководством Марко Николича ЦСКА не может выиграть на протяжении трех матчей.

Таранов заявил, для него понятна проблема ЦСКА — у «красно-синих» не идет игра впереди.

«Такая проблема была несколько туров ранее, но потом прорвало Мусаева и Файзуллаева. Сейчас опять ЦСКА попал впросак с забитыми голами и победами», — цитирует Таранова «Чемпионат».

По итогам 14 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 24 очка.

В ближайшем туре столичный клуб сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Встреча пройдет в субботу, 10 ноября.