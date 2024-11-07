Тикнизян озвучил секрет побед «Локомотива»

К экватору текущего сезона РПЛ московский «Локомотив» идёт в тройке лидеров. Защитник «Локо» Наир Тикнизян озвучил секрет побед своей команды.

«На самом деле секрет на поверхности. Мы все отдаёмся на 100%, у нас есть один общий механизм. Каждый, кто выходит на поле, делает то, что должен, на благо команды. Вышел он в старте или на замену – значения не имеет», - делится Тикнизян для Metaratings.

Напомним, что в 15-м туре в грядущие выходные «Локо» предстоит сыграть с «Факелом» дома в московском Черкизове.

В турнирной таблице у «Локомотива» 31 балл, отставание от пятого места – всего пять баллов.