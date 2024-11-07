​Пономарёв: «Наказание Роши заслуженное»

Стычка на футбольном поле в матче четырнадцатого тура между московскими ЦСКА и «Спартаком», то ли украсила, то ли омрачила матч в результате зачинщик, оборонец ЦСКА Виллиан Роша был дисквалифицирован на три матча, а его оппонент из «Спартака» Руслан Литвинов - на две игры. Что касается событий на поле, то «Спартак», напомним, выиграл, забив два безответных мяча.

Своим мнением по поводу решения о наказании футболистов поделился ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв:

- Согласен с решением КДК. Думал, дадут два матча Роше, но три — тоже закономерно. Ничего такого серьезного, чтобы дисквалифицировать на больший срок, там не было, - цитирует слова Пономарёва «ВсеПроСпорт».