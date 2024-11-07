Агент высказался о трансфере Глушенкова в Европу

Агент Теймураз Лепсая поделился мнением о потенциальном трансфере полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в Европу.

«Мне кажется, что Глушенков неплохо выглядит. И достоин попробоваться. Ему, наверное, в голове нужно всегда держать», - передает слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Глушенков поучаствовал в десяти поединках петербургского коллектива, записав на свой счет девять забитых мячей и одну голевую передачу. Срок действующего трудового соглашения между хавбеком и «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость россиянина в 16 миллионов евро.