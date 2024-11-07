«Крылья Советов» потеряли ключевого спонсора

Самарский клуб «Крылья Советов» с нового сезона останется без спонсора. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, банк Солидарность прекратит финансировать «Крылья Советов» после окончания сезона. Утверждается, что на данный момент банк выделяет клубу 123 миллиона рублей в год, а также 27 млн на содержание академии.

Журналист отметил, что новый генеральный директор «Крыльев Советов», поиски которого сейчас ведет губернатор Вячеслав Федорищев, должен будет привести в клуб нового спонсора.

После 14 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 12 очков.