Рожков рассказал, сказываются ли на «Рубине» слухи об отставке Рахимова

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков ответил на вопрос о том, сказываются ли на команде новости о возможном увольнении Рашида Рахимова с должности главного тренера.

«Разговоры о будущем и возможной отставке Рашида Рахимова никакого влияния на команду не оказывают. Никаких переживаний в коллективе с его и с нашей стороны не было», — приводит слова Рожкова Legalbet.

По итогам 14 туров «Рубин» находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 18 баллов.

В 15-м туре подопечные Рахимова примут на своем поле «Краснодар». Игра между командами пройдет 10 ноября, начало — в 19:45 по московскому времени.