Петржела не верит в будущее Семака в Европе

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился комментарием о будущем главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.

«Будущее Семака в Европе? Пока у него все хорошо в «Зените». Сергей скорее возглавит сборную России, чем европейский клуб», — цитирует Петржелу портал «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Действующий трудовой договор 48-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» провел уже 14 матчей, в которых набрал 33 очка. Такое количество баллов позволяет санкт-петербургскому клубу идти на второй позиции в турнирной таблице.