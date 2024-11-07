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Петржела не верит в будущее Семака в Европе

07 Ноября 2024 • 20:44 Комментировать (1)
Ахмат
...
Зенит
10.11 17:30

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился комментарием о будущем главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.

«Будущее Семака в Европе? Пока у него все хорошо в «Зените». Сергей скорее возглавит сборную России, чем европейский клуб», — цитирует Петржелу портал «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Действующий трудовой договор 48-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» провел уже 14 матчей, в которых набрал 33 очка. Такое количество баллов позволяет санкт-петербургскому клубу идти на второй позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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elektronic71
07 Ноября 2024 в 20:58
Твоё то какое дело старикашка.
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