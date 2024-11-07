Шикунов — о трансферах «Спартака»: «Все всё понимают»

Футбольный функционер Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», высказался о трансферах «красно-белых».

Специалист заявил, что сейчас в «Спартаке» его радует только игра Эсекьеля Барко.

«Что могу сказать про остальные трансферы? Все всё понимают. Ясно, что «Спартак» не угадал с Жозе и Маркиньосом», — приводит слова Шикунова Metaratings.

После 14 сыгранных туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке подопечных Деяна Станковича 25 зачетных баллов.

В ближайшем туре «красно-белый» коллектив примет на своем поле тольяттинский «Акрон». Игра между командами состоится 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.