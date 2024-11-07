Янбаев выделил лучших левых защитников в РПЛ

Бывший игрок сборной России Ренат Янбаев ответил на вопрос о том, кто на данный момент является лучшим левым защитником в чемпионате России.
«По мне, Дуглас Сантос. На протяжении долгого времени он держит высокий уровень», — заявил Янбаев «Чемпионату».
Эксперт добавил, что из числа российских футболистов ему нравится игра Данила Кругового.
В текущем сезоне 30-летний защитник «Зенита» Дуглас Сантос принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых сделал четыре результативные передачи.
На счету 26-летнего игрока ЦСКА Данила Кругового 19 выходов на поле, один забитый гол и три ассиста.
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