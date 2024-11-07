Игнатов — об игре в холодную погоду: «Для меня это комфортная температура»

Хавбек «Спартака» Михаил Игнатов после поражения от «Ростова» поделился комментарием об игре в прохладную погоду.

Напомним, 5 ноября «Спартак» проиграл на своем поле «Ростову» (0:1) в рамках первого четвертьфинального матча Кука России Пути РПЛ.

— Я бы не сказал, что было холодно. Да, прохладно, но в то же время в прошлом году было намного холоднее. Для меня это комфортная температура, — цитирует Игнатова Metaratings.

В нынешнем сезоне 24-летний Игнатов принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

10 ноября «Спартак» примет на «Лукойл Арене» тольяттинский «Акрон». Игра 15-го тура РПЛ должна будет стартовать в 15:15 по московскому времени.