Газизов – о Пальцеве и «Краснодаре»: «Будет предложение – обсудим»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов вновь высказался о Валентине Пальцеве. Ранее источники связывали игрока сборной России с возможным переездом в «Краснодар».

«Наша задача — развивать свой футбол и игроков. Другие клубы ими заинтересуются. Это неизбежный процесс. Будет предложение — встретимся и обсудим условия», - рассуждает Газизов для «РБ Спорт».

Напомним, что Пальцеву всего 23 года. В текущем сезоне защитник в расцвете сил провёл за махачкалинский клуб 16 матчей в рамках всех турниров, оформив в них одну голевую передачу.

А ещё Пальцев оказался в списке сборной России на грядущий ноябрьский международный сбор.