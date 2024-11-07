«Зенит» всё равно станет чемпионом» — Божович

Бывший наставник «Динамо» Миодраг Божович высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

— Думаю, в этом сезоне «Зенит» все равно станет чемпионом. Мне не надоело их первое место, потому что они самая лучшая команда, — приводит слова Божовича Sport24.

После 14 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 33 очка. Отставание «сине-бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет три зачетных балла.

В ближайшем туре подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Ахматом» (10 ноября).

Стоит сказать, что «Зенит» выиграл последние шесть розыгрышей РПЛ.