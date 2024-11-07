Рязанцев – о Витселе: «Отодвигал людей так, что к нему нельзя было подобраться»

Александр Рязанцев поделился воспоминаниями о своём бывшем одноклубнике Акселе Витселе. Ранее они вместе выступали в рядах петербургского «Зенита».

«Очень тяжело отобрать мяч было у него. Он хорошо работал корпусом, очень, плюс у него длинные ноги. И он руками отодвигал людей так, что к нему нельзя было подобраться», - рассуждает Рязанцев для Metaratings.

Напомним, что на данный момент Витселю 35 лет. С 2022 года он играет в рядах мадридского «Атлетико».

Ранее Рязанцев высказался о ещё одном известном одноклубнике в прошлом, Халке. Он вместе с Витселем пришёл в петербургский клуб в 2012 году.