Сарвели оценил результаты «Локомотива» в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился комментарием о результатах команды в первом круге чемпионата России.

— Считаю, мы хорошо набираем очки, у нас много побед, поэтому я бы положительно оценил первую часть сезона для нас, — приводит слова Сарвели Legalbet.

По итогам 14 сыгранных туров «Локомотив» находится на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Михаила Галактионова 31 зачетный балл. Отставание «железнодорожников» от лидера составляет пять очков.

В 15-м туре РПЛ «Локомотив» примет на своем поле «Факел». Игра между командами пройдет в субботу, 9 ноября. Старт поединка запланирован на 14:00 по московскому времени.