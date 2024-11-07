Мартинс вернулся в общую группу «Спартака»

Появилась информация о состоянии полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса.

Напомним, 27-летний хавбек пропустил два последних матча из-за повреждения.

По информации Metaratings, 27-летний Мартинс начал тренироваться в общей группе команды с ограничениями. Утверждается, что другой полузащитник «красно-белых» Роман Зобнин пока не приступил к тренировкам и продолжает свое восстановление.

Стоит сказать, что также в лазарете остается защитник команды Никита Чернов.

После 14 туров «Спартак» находится на пятой позиции в чемпионате России, имея в копилке 25 зачетных баллов.

10 ноября подопечные Деяна Станковича примут на своем поле «Акрон». Начало поединка запланировано на 15:15 по мск.