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Гладилин: «Рошу и Литвинова можно было бы наказать и жёстче» эксклюзив

07 Ноября 2024 • 18:56 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин  в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о решении КДК дисквалифицировать защитника ЦСКА Рошу на три матча, а спартаковца Руслана Литвинова - на два.

- Как отнеслись к решению КДК вынести наказания Роше и Литвинову – три и два матча дисквалификации?

- Считаю, что решение вынесено не такое жесткое. А за такое поведение надо наказывать. Роша вел себя более агрессивно. Литвинов непонятно, что хотел: участвовать в качестве миротворца или совершить какие-то действия против Роши. Но он все равно махал руками. Это не его функция. Пусть судьи разбираются в таких моментах. Не надо превращать футбол в кикбоксинг. На трибунах присутствует много молодежи, которая смотрит на это. А футболисты все-таки являются примером. Так что за такие действия надо наказывать. Можно было бы и жестче – по полной программе обоим. Чтобы другим игрокам было неповадно. 

- Действия и Роши, и Литвинова КДК расценил как удар, по словам главы комитета Артура Григорянца. Вы согласны с такой трактовкой или все-таки действия футболистов были разными?

- Я смотрел запись этого момента, а по картинке сложно определить. Но все равно было видно, что руками махали оба. И остальные игроки тоже в этом участвовали. 

- Роше, как можно понять, за физическое воздействие на резервного арбитра дали один матч дисквалификации, плюс два за удар. Это не слишком мягкое наказание за воздействие на судью?

- Они, видимо, присовокупили это действие Роши к агрессивному поведению. А на сам факт воздействия на резервного арбитра не обратили особого внимания. Основное действие – потасовка – было на поле. 

- В «Спартаке» заявили, что не согласны с решением КДК, назвав его необъективным и несправедливым, потому что агрессивный и акцентированный удар по лицу приравняли к попытке разнять футболистов. Понимаете такую позицию клуба? 

- Позиция клуба мне понятна. Но она исходит из своих интересов. Такое в любом случае нельзя допускать на поле. И оправдывать эти действия тоже нельзя. КДК и так смягчил наказания для футболистов. Надо было давать больше, потому что драка на поле – это длительная дисквалификация.

- Вы считаете, что этот момент был именно дракой, ведь в протоколе после матча этого слова не было, а эпизод трактовался как «агрессивное поведение».

- Наверное, это все-таки агрессивное поведение. И в этом участвовали обе команды.  

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- В 2022 году Шамар Николсон за удар игрока «Зенита» получил шесть игр штрафа, а Роше сейчас дали только три, потому что в протоколе там была трактовка «драка», а здесь «агрессивное поведение». Получается, КДК не сам дает оценку эпизоду, а отталкивается от того, что написано в протоколе. Считаете, это правильно?

- Здесь надо пересматривать. Пусть коллегия судей решает, что это было. Но сейчас КДК действовал в рамках тех правил, которые имеются на данный момент. И все равно я считаю, что было вынесено самое мягкое наказание за такое поведение.

- У вас есть четкое понимание, чем драка отличается от агрессивного поведения?

- Нет. В хоккее, например, люди скидывают перчатки и выходят один на один, тут все понятно. Команды не вмешиваются. А тут была массовая потасовка.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва ЦСКА Москва Кдк Рфс Валерий Гладилин Руслан Литвинов Виллиан Роша ещё теги
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