Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о решении КДК дисквалифицировать игрока ЦСКА Виллиана Рошу на три матча, а спартаковца Руслана Литвинова – на два. Футболисты получили наказания по итогам недавнего дерби, где произошла потасовка.

- Как отнеслись к решению КДК вынести наказания Роше и Литвинову – три и два матча дисквалификации?

- С наказанием Литвинова я не согласен. У него не было агрессивного поведения. Руслан оборонялся от удара Роши. Единственное, что он сделал, - взял за лицо Рошу и отодвинул его рукой подальше от себя. Никакой агрессии я не увидел. На мой взгляд, там даже красной карточки не было, не говоря уже о двухматчевом наказании.

- Получается, что удар Роши и то, что Литвинов держал его за лицо – это равноценное нарушение, потому что действия спартаковца КДК расценил как удар, по словам главы КДК Артура Григорьянца.

- Так они это увидели. Но я видел по-другому.

- Какого наказания заслуживал поступок Роши, на ваш взгляд?

- Я предполагал, что «армейца» дисквалифицируют на три-четыре игры. Так и получилось. Как я понимаю, максимальное наказание – шесть матчей, но на такую суровую дисквалификацию это не тянуло. Так что три игры – это в самый раз.

- В 2022 году спартаковец Шамар Николсон за удар игрока «Зенита» получил шесть игр отстранения, а Роше сейчас дали только три, потому что тогда в протоколе была трактовка «драка», а сейчас - «агрессивное поведение». То есть получается, это вопрос записи в протоколе.

- Удар от Роши мы тоже видели, поэтому сложно разобраться. Это вопрос к КДК.

- Роше, как можно понять из решения КДК, за физическое воздействие на резервного арбитра дали всего один матч дисквалификации. Это не слишком мягко?

- Я не видел этого момента, когда он воздействовал на помощника арбитра, поэтому сложно сказать. Есть у КДК свои критерии, по которым он оценивает поступки игроков и выносит наказания. Я в этом не очень силен.

Реклама

- В «Спартаке» заявили, что не согласны с решением КДК, назвав его необъективным и несправедливым, потому что агрессивный и акцентированный удар по лицу приравняли к попытке разнять футболистов. Понимаете такую позицию клуба?

- Конечно, я с этим согласен. Не увидел даже агрессивного поведения со стороны Литвинова.

Елена Григорьевская