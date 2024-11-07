Тошич назвал самую большую ошибку в карьере

Бывший вингер московского ЦСКА Зоран Тошич назвал свою самую главную ошибку в карьере игрока. Это уход из армейского клуба.

«Моя самая большая ошибка в карьере – это покинуть ЦСКА. За год до истечения контракта мне предлагали новый, но переговоры затянулись», - вспоминает серб в диалоге с «Чемпионатом».

Как добавил Тошич, останься он тогда в Москве, то карьеру бы закончил в ЦСКА сейчас или два года назад.

Напомним, что Тошич выступал за ЦСКА довольно долго, с 2010 по 2017 годы. Завершил свою карьеру игрока он только в 2024 году. Сейчас сербу 37 лет, но из мира футбола балканец уходить не планирует.