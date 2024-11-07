Каррера прокомментировал дисквалификации Литвинова и Роши

Руслан Литвинов из «Спартака» и Виллиан Роша из ЦСКА получили дисквалификации по итогам дерби, где произошла потасовка. Литвинов получил дисквалификацию на два матча Премьер-лиги, а Роша – на три. Комментарий по поводу наказаний для футболистов дал Массимо Каррера, который в своё время был тренером «Спартака».

«Дисквалификация игроков «Спартака» и ЦСКА? Нельзя нарушать дисциплину. Футбольное поле –не место для драк. И дерби – не исключение. Хотя эмоции в этом матче всегда на пределе», - цитирует Карреру «РБ Спорт».

Напомним, что в 2017 году под руководством Массимо Карреры «Спартак» выигрывал чемпионский титул Премьер-лиги. С тех пор «красно-белые» чемпионами России не становились.