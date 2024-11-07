Швец: Для «Ахмата» сейчас РПЛ важнее Кубка

Опорный хавбек «Ахмата» Антон Швец поделился комментарием после крупного поражения команды в кубковом матче с «Зенитом».

Первая четвертьфинальная игра Кубка России Пути РПЛ завершилась домашней победой «Зенита» над «Ахматом» со счетом 3:0.

«Понятное дело, что для нас сейчас чемпионат важнее. В кубковой игре с «Зенитом» вышли ребята без игровой практики, так сказать. Жалко, что такой счет, но все старались», — приводит слова Швеца «Матч ТВ».

Ответный кубковый матч между «Ахматом» и «Зенитом» состоится в конце ноября.

После 14 туров грозненский коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке девять очков.