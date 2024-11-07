Нагорных: «Локомотив» не задумывается о статусе базовой команды сборной России»

В составе сборной России на ноябрьских сбор оказалось сразу семь футболистов «Локомотива». Комментарий на этот счёт дал Юрий Нагорных, который в московском клубе возглавляет совет директоров.

«Не задумываемся о статусе базовой команды сборной России. У нас его нет. Но, наверное, у нас собрано максимальное количество российских игроков, которые по мнению главного тренера сборной России соответствуют уровню главной команды страны», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

В этом месяце сборная России проведёт два товарищеских матча на своём поле. Команда Валерия Карпина 15 ноября сыграет в Краснодаре против Брунея, а 19 ноября – в Волгограде против Сирии.

Отметим, что сборная России может проводить только товарищеские матчи из-за санкций, которые более двух с половиной лет назад ввели УЕФА и ФИФА.