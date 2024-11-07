Губерниев дал совет Карпину по Дзюбе

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев считает, что Валерию Карпину следовало бы вызвать нападающего Артёма Дзюбу в сборную России. Ранее 36-летний футболист заявил о готовности вернуться в национальную команду.

Губерниев указал на то, что сборная России в товарищеских матчах сейчас играет против не самых сильных команд, и вызов Дзюбы поспособствовал бы повышению интереса.

«Приглашение Дзюбы придаст больше интереса к этим матчам. Решение в любом случае за тренерским штабом, но на месте Валерия Карпина я бы вообще не думал – вызывать или нет. Не люблю слово «хайп», но это действительно был бы «хайп здорового человека»», - цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Губерниев также отметил, что Артём Дзюба является самым популярным футболистом России.

Добавим, что на клубном уровне опытный нападающий сейчас представляет тольяттинский «Акрон».