Кафанов: «Ростов» долго вёл переговоры с Гилерме»

По завершению сезона 2023/2024 вратарь Гилерме остался без клубной прописки по истечению срока контракта с «Локомотивом». 38-летний футболист мог оказаться в «Ростове», но переговоры не увенчались успехом. Об этом рассказал тренер вратарей ростовской команды Виталий Кафанов.

«Переговоры с ним вели достаточно долго. Но не я, а руководство клуба. Значит, на чём-то не сошлись», - цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Маринато Гилерме представлял «Локомотив» в 2007-2024 годах. За это время голкипер провёл в различных соревнованиях 387 официальных матчей, в которых пропустил 385 голов.