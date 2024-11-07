Рязанцев: «Было ощущение, что Халк мог ударом сломать перекладину»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Александр Рязанцев высказался о своём бывшем одноклубнике Халке.

«Халк на тренировках постоянно бил со всей силы. Возникало иногда ощущение, что от его удара может сломаться перекладина. Не знаю, видел ли я ещё когда-то такие сильные удары. Что тут сказать, физически он хорош», - вспоминает Рязанцев для Metaratings.

Напомним, что Халк выступал в «Зените» с 2012 по 2016 годы. После уехал в Китай, где провёл несколько лет карьеры. Ныне он доигрывает в родной Бразилии в составе «Атлетико Минейро». Прошедшим летом бразилец отметил своё 38-летие.