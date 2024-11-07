Титов оценил дисквалификацию спартаковца Литвинова

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал дисквалификацию полузащитника Руслана Литвинова. КДК РФС назначил для Литвинова дисквалификацию на два матча Премьер-лиги по итогам потасовки в дерби против ЦСКА.

«Мне кажется, решение КДК неправильное, абсурдное. Есть удар – мы же про футбол говорим, а не про хоккей. Да, Руслан пытался остановить всю эту бойню», - цитирует Титова «Чемпионат».

Титов отметил, что по итогам потасовки нескольким футболистам за Литвиновым тоже нужно было показывать жёлтые, а может даже красные карточки. Экс-капитан «Спартака» считает два матча дисквалификации слишком сложным наказанием для Литвинова.