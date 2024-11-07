Губерниев назвал справедливыми дисквалификации Литвинова и Роши

КДК РФС вынес решения по дисквалификациям Руслана Литвинова и Виллиана Роши после потасовки в дерби ЦСКА – «Спартак». Литвинов пропустит два матча Премьер-лиги, а Роша – три. «Спартак» считает наказание своего футболиста несправедливым, а вот известный комментатор Дмитрий Губерниев имеет другую позицию. По его словам, наказания являются справедливыми. В то же время Губерниев обратил внимание на роль арбитра Алексея Сухого в этом конфликте команд.

«Наказания Виллиану Роше и Литвинову справедливы. Единственное – судейство в этом матче потворствовало подобным стычкам и этому конфликту на поле. Проблему надо рассматривать в комплексе», - цитирует Губерниева Metaratings.

Добавим, что «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби со счётом 2:0.