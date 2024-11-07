Газзаев назвал человека, которого тоже нужно дисквалифицировать после дерби ЦСКА – «Спартак»

КДК РФС в четверг дисквалифицировал Виллиана Рошу и Руслана Литвинова по итогам дерби между ЦСКА и «Спартаком». Известный тренер Валерий Газзаев считает, что дисквалификацию должен был получить ещё и арбитр того матча – Алексей Сухой.

«Если в КДК приняли решение о дисквалификации Роши и Литвинова, то почему по итогам матча вместе с ними не был отстранён арбитр? Своими решениями Алексей Сухой повысил градус напряжения в игре и довёл её до стыков, массовых драк, настоящего безобразия!» - цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Как известно, «Спартак» остался недоволен двухматчевой дисквалификацией Руслана Литвинова. «Красно-белые» считают, что футболист в ходе потасовки не проявлял никакой агрессии, а просто пытался разнять партнёров и соперников.

Как известно, главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» завершилось со счётом 0:2. Голы забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.