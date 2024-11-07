ЦСКА выступил с заявлением после дисквалификации Роши

Защитник ЦСКА Виллиан Роша получил трёхматчевую дисквалификацию. В дерби против «Спартака» бразильский футболист был активным участником чего-то среднего между потасовкой и дракой. В ЦСКА согласились с решением Контрольно-дисциплинарного комитета.

«Мы благодарны арбитрам КДК РФС за комплексную оценку всех рассматриваемых и очень событийных эпизодов. Считаем решение КДК максимально взвешенным и справедливым», - сообщил Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет службу коммуникаций.

Брейдо отметил, что Виллиан Роша раскаивается после проявления несдержанности. ЦСКА применит к футболисту штрафные санкции.

Напомним, что ЦСКА проиграл «Спартаку» на своём поле со счётом 0:2.