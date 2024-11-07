«Вся страна видела»: «Спартак» сделал заявление по дисквалификации Литвинова

«Спартак» пытался обжаловать решение об удалении Руслана Литвинова в дерби против ЦСКА. Впрочем, ЭСК посчитала красную карточку правильной, а КДК наложил на футболиста двухматчевую дисквалификацию. После вердиктов «красно-белые» выступили с заявлением. В клубе не согласны с решением по Литвинову.

«Считаем позицию ЭСК и последующие действия КДК нелогичными, несправедливыми и формалистскими. Агрессивный и акцентированный удар по лицу приравняли к попытке разнять футболистов. Вся страна видела, что произошло на поле», - говорится в заявлении «красно-белых».

В «Спартаке» отметили, что Литвинов является корректным футболистом, у которого ранее не было прямых красных карточек, и что Руслан просто разнимал потасовку без проявления агрессии.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА на поле соперника со счётом 2:0.