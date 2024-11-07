Пиняев назвал любимую вредную еду

Молодой полузащитник столичного «Локомотива» Сергей Пиняев назвал свою любимую вредную еду.

«Любимая вредная еда? Наверное, какой-нибудь сочный бургер», - говорит Пиняев для портала Sport24.

Напомним, что в текущем сезоне Пиняев смог выйти на поле уже в 19 матчах во всех турнирах. В них ему удалось забить шесть голов и пропустить пять голевых передач.

Ранее Пиняев рассказал, почему решил больше времени посвятить тренировкам в тренажёрном зале. За последние месяцы он значительно прибавил в плане мышечной массы.

Пиняев назвал самого талантливого футболиста, с которым играл