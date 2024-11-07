Сергей Волков – о травме: «Уже могу жить, как нормальный человек»

Защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал о том, как проходит его восстановление после тяжёлой травмы связок колена. Он получил её в сентябре.

«С нетерпением жду момента, когда смогу тренироваться на футбольном поле. Пока занимаюсь в тренажерном зале. После операции прошлого не так много времени, но уже хожу, уже могу жить, как нормальный человек», - делится Волков для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Волков пополнил «Зенит» прошедшим летом, перейдя из «Краснодара». Всего он успел сыграть в шести матчах во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.